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#Новости

В Архангельской области КАМАЗ въехал в колонну срочников

28.10.2022

Погибли два человека

Telegram-канал Baza сообщил, что контрактник на КАМАЗе наехал на колонну срочников в Архангельской области. Трагедия произошла на полигоне недалеко от города Мирный. КАМАЗом управлял 22-летний Исрапил. В колонне перед ним было 20 военнослужащих срочной службы. 

По данным канала, один человек погиб на месте, второй скончался в больнице. Пострадали еще 11 военнослужащих. Всех пострадавших доставили в больницу Минобороны с различными травмами.

Следователи уже работают на месте происшествия. Пока не известно, что стало причиной аварии. 



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