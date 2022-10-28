В Архангельской области КАМАЗ въехал в колонну срочников

Telegram-канал Baza сообщил, что контрактник на КАМАЗе наехал на колонну срочников в Архангельской области. Трагедия произошла на полигоне недалеко от города Мирный. КАМАЗом управлял 22-летний Исрапил. В колонне перед ним было 20 военнослужащих срочной службы.

По данным канала, один человек погиб на месте, второй скончался в больнице. Пострадали еще 11 военнослужащих. Всех пострадавших доставили в больницу Минобороны с различными травмами.

Следователи уже работают на месте происшествия. Пока не известно, что стало причиной аварии.