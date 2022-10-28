Илья Яшин* прокомментировал дело против помощников Собчак

Политик Илья Яшин* прокомментировал арест коммерческого директора Ксении Собчак Кирилла Суханова и экс-редактора Tatler Ариана Романовского.

Обоих фигурантов дела 26 октября арестовал на два месяца Тверской районный суд Москвы. Суханова и Романовского обвиняют в вымогательстве 11 млн рублей у главы «Ростеха» Виктора Чемезова за удаление постов в Telegram-канале «Тушите свет». Собчак покинула Россию, она проходит подозреваемой по делу.

«Прочитал новости про арест помощников Ксении Собчак, которых обвиняют в вымогательстве денег у Чемезова. Расскажу вам, в связи с этим, небольшой, но характерный сюжет.

В августе, когда я еще сидел в СИЗО «Капотня», и нам в камеру завели парня, которого этапировали из Петербурга. Вместе с парой друзей они модерировали несколько политических телеграм-каналов, где публиковали разный компромат на чиновников. В числе прочих прилетало Чемезову и возглавляемому им «Ростеху».

В итоге они взяли деньги у помощников Чемезова за снятие публикаций, а тот написал заявление в СКР. Всех троих посадили.

Но любопытно тут другое.

Когда к моему бывшему сокамернику ранним утром пришли с обыском, оперативники ФСБ вывели его на лестничную клетку и предложили альтернативу — либо он прямо сейчас извиняется перед Чемезовым на видео, либо полицейская дубинка окажется у него в заднем проходе. Выбрал первое, как вы можете догадаться

Интересные, конечно, методы у Чемезова. Вроде генерал ФСБ ещё советской школы. А присмотришься повнимательнее: не очень-то от Кадырова отличается, который тоже любит всех принуждать к извинениям», — написал Яшин.

*Илью Яшина Минюст России считает «иностранным агентом».