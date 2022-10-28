В Удмуртии на новогодних утренниках расскажут о «русском воине — справедливом освободителе»

В Удмуртии на детских утренниках будут рассказывать о «русском воине — справедливом освободителе». «Патриотические» методички получили библиотеки и культурные учреждения, пишет ASTRA.

В методичках сказано, что на новые декорации и украшения тратиться сильно не нужно, можно использовать старые. Фейерверки, салюты и прочие «дорогостоящие форматы» рекомендуют исключить.

В сценариях детских праздников требуют отказаться от западной литературы и комиксов. Вместо этого нужно использовать сюжеты из русского фольклора и заострить внимание «на образе русского воина — справедливого освободителя». Помимо этого рекомендуют сделать акцент на приглашении детей военнослужащих и мобилизованных.

Школьников и молодежь призывают к «благотворительным» мероприятиям, поддерживающим российских военных. Им предлагают «записывать обращения в поддержку армии, придумывать различные акции и флешмобы».