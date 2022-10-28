В Брянской области закончили мобилизацию «раньше срока»

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в регионе закончили мобилизацию раньше срока. Ранее об этом говорил и губернатор Камчатки Владимир Солодов.

Богомаз сказал, что все мероприятия выполнили в соответствии с поставленными задачами и с законодательством. Он добавил, что закончились они «раньше установленного срока».

Ни камчатский губернатор, ни брянский не раскрыли число мобилизованных. Раньше всех мобилизацию якобы закончили в Крыму — ее провели с 21 по 25 сентября. По подсчетам «Медиазоны»*, в России мобилизовали около 500 тыс. человек.





*«Медиазону» Минюст России считает «иностранным агентом».