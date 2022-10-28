На Камчатке выполнили все задачи по мобилизации

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов сказал, что в регионе выполнены все задачи по мобилизации. Но он сказал, что не может объявить о полном завершении: об этом может говорить только президент, пишет РБК.

«На сегодняшний день все задачи, которые были поставлены перед Камчатским краем, выполнены в полном объеме. В то же время, поскольку мобилизация объявлена именно президентом Российской Федерации, то именно президент принимает решение о ее окончании. Поэтому статус на сегодняшний день именно такой», — сказал Солодов.

О том, что мобилизация закончилась, говорили и в других регионах: Крыму, Ханты-Мансийском АО, Новосибирской области, Якутии и других. Но, несмотря на это, повестки мужчинам продолжали приходить.