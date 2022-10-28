Два российских банка планируют установить за границей терминалы для карт «МИР»

Журналисты РБК узнали, что два крупных российских банка намерены установить в Турции и ОАЭ POS-терминалы только для приема карт «МИР». Названий кредитных организаций источники не раскрыли.

Источники в банковском секторе рассказали, что видят спрос в дружественных странах, «куда сохранился и вырос поток российских туристов. Собеседник добавил, что в банках также рассматривают возможности обслуживания зарубежных торгово-сервисных предприятий. Терминалы будут ставить в первую очередь в туристических местах, отелях, крупных магазинах.

С 21 сентября после объявления мобилизации из России массово уезжали россияне. Одними из самых популярных направлений стали Турция, Грузия, Казахстан, Узбекистан и Кыргызстан, которые принимают россиян без виз.

Турецкие банки отказываются от обслуживания карт «МИР». США говорили о том, что подозревают Анкару в том, что с помощью российской платежной системы здесь помогают России обходить санкции. Обслуживать российские карты перестали также в Узбекистане.