«Коммерсант»: сын экс-главы РЖД Якунина останется под стражей в Норвегии

«Коммерсант» сообщил, что сына экс-главы РЖД Андрея Якунина оставили под стражей в Норвегии. Вчера СМИ сообщали, что его отпустили из-под стражи, но обвинение обжаловало решение апелляционного суда в Хологаланде.

Якунина обвинили в том, что он запускал дрон на Шпицбергене. Норвегия закрыла небо после начала боев в Украине. Вчера суд решил, что дрон не является летательным аппаратом, на который распространяются санкции, и поэтому Якунина освободили из-под стражи.

После обжалования стороной обвинения Якунина оставили под стражей на срок рассмотрения апелляции.

«Если мое дело будет передано в суд, я уверен, что моя невиновность будет очевидна для суда и что я и моя команда юристов, вне всякого сомнения, докажем, что я просто наслаждался отдыхом в Норвегии и что полет любительского дрона не является преступлением», — процитировали обвиняемого в юридической компании Elden.

В компании сообщили, что Якунин увлекается фотографией и природой, поэтому он запускал дрон. Сам Якунин говорил, что не собирается бегать от правосудия, потому что это может отразиться на его бизнесе в Великобритании.