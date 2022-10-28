Трансгендерная женщина Юлия Алешина заявила, что уходит из политики

Юлия Алешина — единственная трансгендерная женщина в российской политике. Она больше года руководила отделением партии «Гражданская инициатива» в Алтайском крае. После принятия закона о запрете пропаганды ЛГБТ она решила уйти из политики.

«Я приняла непростое решение: ухожу из политики! Сегодня Государственная дума приняла в первом чтении закон о запрете пропаганды ЛГБТ. Я никогда не занималась подобной пропагандой, но не представляю, как дальше вести публичную политическую деятельность, являясь открытой трансгендерной женщиной», — рассказала Алешина.

Она также сказала, что в «Гражданской инициативе» они боролись за права и свободы всех граждан, выступали против ограничений на посещение общественных мест без QR-кода, призывали допустить на российский рынок вакцины от коронавируса иностранного производства, требовали закрепить ставку психолога в российских школах. Не всего удалось добиться, «в том числе потому что действующая власть препятствовала моей политической деятельности», добавила она.

«В нарушение действующего законодательства меня не пускали на сессии краевого парламента, отказали в регистрации кандидатом в депутаты Барнаульской городской Думы. И я уверена, что причина в этом моя трансгендерность. С принятием нового дискриминационного закона можно ожидать более серьезного противодействия», — заключила она.

«Наверное, я немного опередила время», — добавила Алешина. Сейчас она планирует закончить трансгендерный переход и заниматься личными вопросами.

Фото: Сибирь-медиа.