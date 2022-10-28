Кадыров назвал число погибших при атаке на чеченское подразделение в Херсонской области

Глава Чечни Рамзан Кадыров подтвердил информацию об обстреле одного из чеченских подразделений в Украине. По его информации, погибли 23 человека и 58 получили ранения, четверо тяжелыми травмами. Украинские источники сообщали о сотнях погибших.

Позиции чеченского батальона обстреляли в Херсонской области в начале недели. По мнению Кадырова, чеченцы погибли в «священной войне», что для истинного мусульманина честь.

«Да, в тот день потери в одночасье с нашей стороны были большие, но чеченцы участвуют в джихаде, сражаясь против сил иблиса. И если суждено пасть в священной войне, то это честь и большая радость для каждого истинного мусульманина. Все мы мечтаем погибнуть на пути Аллаха», — сказал Кадыров.

После атаки ВСУ, утверждает глава Чечни, его бойцы провели вылазку и убили 70 украинцев. Он также призвал прийти добровольцами в ряды подразделений Чечни.

По данным украинских источников и чеченских правозащитников, чеченское подразделение заняло школу. По ней ВСУ ударили из HIMARS. Три роты оставались под завалами. Погибшими называли не меньше 100 бойцов.