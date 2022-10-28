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#Новости

Губернатор Брянской области сообщил о погибшем в Украине военном

28.10.2022

Сегодня его родным вручили орден Мужества

Губернатор Брянской области Александр Богомаз рассказал, что в Украине погиб Ярослав Болгов. Его маме Елене Викторовне вручили сегодн орден Мужества на заседании Брянской областной думы. 

«За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, Указом Президента Российской Федерации он награжден орденом Мужества посмертно», — рассказал Богомаз.   

Он выразил благодарность его матери «за достойное воспитание сына».

«Он как истинный защитник нашей страны, наших детей, отдал самое дорогое — свою жизнь за свободу и независимость Родины», — добавил Богомаз. 



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