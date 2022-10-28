Губернатор Брянской области сообщил о погибшем в Украине военном

Губернатор Брянской области Александр Богомаз рассказал, что в Украине погиб Ярослав Болгов. Его маме Елене Викторовне вручили сегодн орден Мужества на заседании Брянской областной думы.

«За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, Указом Президента Российской Федерации он награжден орденом Мужества посмертно», — рассказал Богомаз.

Он выразил благодарность его матери «за достойное воспитание сына».

«Он как истинный защитник нашей страны, наших детей, отдал самое дорогое — свою жизнь за свободу и независимость Родины», — добавил Богомаз.