Илон Маск стал владельцем Twitter Inc

Илон Маск стал владельцем Twitter, пишет Reuters. О сделке говорили еще весной этого года, несколько раз договоренности срывались, однако в четверг Маск уволил топ-менеджеров и написал в своем Twitter «Птица свободна», намекая на логотип компании и свои прошлые заявления о введении в соцсети настоящей свободы слова.

Маск планировал не только сделать полностью свободную площадку, но и попытаться сделать платформу свободной от ненависти. Также он планировал «победить» спам-ботов и разработать новые алгоритмы для соцсети. К слову, из-за большого числа фейковых аккаунтов сделка по покупке соцсети чуть не сорвалась.

Маск пообещал, что сильно сокращать штат компании не будет. Twitter нужен ему, чтобы заработать больше денег и «попытаться помочь человечеству, которое я люблю».

Сделка по покупке Twitter составила 44 млрд долларов.