Журналисты DOXA получили студенческую премию мира

Журналисты DOXA получили Student Peace Prize 2023. Награду вручают за вклад в защиту прав человека, сохранение мира и демократии.

Премию присуждают молодым активистам и студентам с 1999 года в сотрудничестве с SAIH (Фонд международной помощи студентам и академикам), NSO (Норвежская студенческая организация) и секретарём премии.

Комитет Student Peace Prize отметил роль студентов в борьбе с авторитаризмом в России, в разоблачении коррупции и сексуализированных домогательств, документировании преследований со стороны государства и борьбе с правительственной дезинформацией. Жюри выразило надежду на то, что награда привлечет больше внимания к работе издания.

Между тем в редакции призвали поддерживать украинских и белорусских студентов и студенток.

«Чествование российского медиа во время российской военной агрессии против Украины может восприниматься неоднозначно людьми, пострадавшими от действий России. Мы призываем наших читательниц и международное сообщество первоочередно отмечать вклад украинских и белоруских студенток в борьбу против авторитаризма и войны. Мы уверены, что такие издания, как белорусский журнал Студэнцкая Думка и украинский левый журнал Спільне, созданный студентами Киево-Могилянской академии, заслуживают внимания и признания всего мира», — отметили в редакции.