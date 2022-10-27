Глава Дагестана не будет отвечать за территориальную целостность региона

Центр «Мемориал»* сообщил, что парламент Дагестана одобрил поправки в региональную Конституцию. Если их утвердят, то глава региона не будет отвечать за целостность республики. Подписать закон осталось только главе Дагестана Сергею Меликову — он сам его и инициировал.

По новой Конституции, пост главы Дагестана можно будет занимать неограниченное количество раз, и не отвечать за территориальную целостность региона.

Жители Дагестана опасаются, что власти республики передадут, например — Чечне, спорные земли. Несмотря на демаркацию границ между Дагестаном и Чечней в 2019 году, последняя через несколько месяцев после соглашения присвоила себе участок в Кизлярском районе Дагестана.

В Махачкале планировали провести митинг против поправок, пишет ОВД-Инфо**. Но мэрия не согласовала акцию, сославшись на федеральный закон о массовых мероприятиях, требующий подать уведомление не позднее, чем за десять дней до митинга.

*«Мемориал» признан «иностранным агентом» и ликвидирован по решению суда.

**ОВД-Инфо Минюст России считает «иностранным агентом».