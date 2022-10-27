В Томске отменили прямые выборы мэра

Депутаты областной думы в Томске поддержали инициативу «Единой России» и одобрили отмену выборов мэра. Они объяснили это низкой явкой на прошлых выборах, пишут «7*7».

Главу Томска теперь будут выбирать депутаты гордумы. Кандидатами смогут стать те, кого одобрит специальная комиссия. Депутаты объяснили необходимость инициативы тем, что в 2013 и 2018 годах явка на выборах мэра составила всего около 20%.

Последний избранный мэр Томска Иван Кляйн с июля 2022 года находится в колонии. Его признали виновным в злоупотреблении полномочиями и незаконном участии в предпринимательской деятельности.

Мэра жители пока могут выбрать сами в шести административных центрах: в Абакане, Анадыре, Новосибирске, Хабаровске, Якутске, Улан-Удэ.