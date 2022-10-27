США ответят в случае атаки России на коммерческие спутники

Представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби сказал, что в случае российской атаки на коммерческие спутники американских компаний, Вашингтон ответит.

Как пишет ВВС, по словам Кирби, любая атака на инфраструктуру США получит ответ. Он добавил, что действительно есть сведения о том, что Россия стремится завладеть спутниковыми технологиями.

Замглавы департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов в ООН назвал «законными целями» спутники коммерческих компаний США и союзников, поскольку они задействованы в вооруженных конфликтах.

В Украине используется Starlink компании Илона Маска SpaceX, компании Maxar и Planetlab предоставляли спутниковые снимки для анализа передвижениях российских войск и из мест массовых захоронений мирных жителей.