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#Новости

Сына Якунина выпустили из-под стражи в Норвегии

27.10.2022

Его задержали при использовании дрона на Шпицбергене

В Норвегии апелляционный суд Холугаланна освободил из-под стражи сына бывшего главы РЖД Владимира Якунина Андрея. Об этом сообщила NRK.

Якунина задержали 17 октября. По данным полиции, у него российское и британское гражданство, а живет он в Италии. В Великобритании он ведет бизнес. Адвокаты говорили, что Андрей Якунин не будет уклоняться от суда, поскольку «может все потерять, избегая судебного преследования в шенгенской стране».

В компании Venture Investments & Yield Management Якунина объяснили, что он просто увлекается фотографией, экстремальными видами спорта и природой. Он всячески сотрудничает с властями, добавили в пресс-службе.



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