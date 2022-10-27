«Первый отдел»: доказательства по делу «Весны»* — 258 скриншотов

Юристы «Первого отдела», которые защищают активистов движения «Весна»*, рассказали подробности дела. В качестве доказательств выступают «секретные» документы и «для служебного пользования» — с ними защиту не познакомили. Но в одном томе собрано 258 скринов — они также выступают «доказательствами».

Прокуратура требует признать движение «Весна»* экстремистской организацией и запретить ее деятельность в России. Несколько активистов движения подозревают в создании НКО, посягающей на конституционные права граждан (ч. 3 ст. 239 УК). Они связывают свое преследование с антивоенными акциями: уголовное дело появилось после объявления акции к 9 мая: участников «Бессмертного полка» призывали добавлять на портреты погибших родственников фразу «Они воевали не за это».

В шестом, «несекретном» томе дела, юристы нашли 258 скринов на посты движения в соцсетях: от видео на YouTube до публикаций в Telegram и Twitter.

«Оперуполномоченных Баранова С.С. и подполковника Сергеева Д.В. заинтересовали не только посты на антивоенную тему, но и самые первые публикации движения. К примеру, силовики нашли один из первых постов «Весны»* во ВКонтакте от 2013 года с текстом: «Теперь мы «Весна»* и тоже прикрепили его к делу. Силовики утверждают, что «Весна»* сотрудничает с давно не существующими Штабами Навального** и движением «Открытая Россия»***. Как это возможно — уточним на первых слушаниях в суде», — рассказали юристы.

*«Весну» Минюст России считает «иностранным агентом».

**Штабы Навального признаны экстремистскими и запрещены в России, организаци ликвидирована.

***«Открытую Россию» власти считают «нежелательной организацией».