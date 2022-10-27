246-й день боев: главное

Национальная полиция Украины сообщила, что в Боровском районе Харьковской области нашли массовое захоронение. В братской могиле не меньше 17 тел гражданских и военных. Следователи рассказали, со слов жителей села Копанка, что их собирали по всему району 13 апреля. Тела погибших направят на судебно-медицинскую экспертизу для установления причин смерти.

Госдума одобрила в первом чтении закон, разрешающий мобилизацию имеющих неснятую или непогашенную судимость за тяжкое преступление. К таким относятся теракт, взятие в заложники, убийства и другие преступления. Добровольцев сегодня Госдума приравняла к военнослужащим-контрактникам.

Президент России Владимир Путин выступил на Валдайском форуме. Он рассказал о «гегемонии Запада», повторил ставшие штампами пропагандистские тезисы об отмене русской культуры, планах внедрить «нетрадиционные ценности», обвинил Запад в мировом кризисе. Он сказал, что ядерный удар по Украине России не нужен, а целью «спецоперации» была помощь Донбассу, но просто признать их независимость было недостаточно — они бы сами не выжили, да и люди, считает Путин, хотели присоединиться к России.

В США считают, что ни Москва, ни Киев сейчас не настроены на переговоры. Об этом на брифинге в среду заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

МИД России показал снимки Словенского национального агентства по радиоактивным отходам и пытался выдать их за изображение «грязной бомбы», которую якобы планирует применить Украина. В МИД утверждали, что создание снаряда находится в завершающей стадии. В Словении сказали, что фотографии были сделаны в 2010 году, а радиоактивные отходы в Словении хранятся надежно и не используются для создания каких бы то ни было бомб.

Четыре дня Минобороны России говорит о планах Киева создать «грязную бомбу» и применить ее в Украине. Министр обороны России Сергей Шойгу звонил коллегам из Индии, Великобритании, США и других стран и «предупреждал» о провокации. Путин на Валдайском форуме сказал, что бомба есть, и он лично просил Шойгу обзвонить всех министров обороны.

На «присоединенных» к России территориях Украины продолжается эвакуация — в Херсонской области представителей оккупационных властей переместили на левый берег Днепра.

В Запорожской области пророссийские власти объявили, что будут проверять телефоны граждан — в поисках подписок на украинские каналы. Если их обнаружат, то сначала будет предупреждение, потом — штраф, а потом — уголовное дело. Так, считают в Бердянске, работает военная цензура в условиях военного положения.

Разведка Британии сегодня анализирует необходимость мер безопасности в регионах. На заседании 24 октября координировать их разработку назначили мэра Москвы Сергея Собянина. Эта мера, вероятно, приведет к более тесному взаимодействию региональных губернаторов с системой национальной безопасности России. Более широкое участие региональных чиновников по крайней мере частично направлено на то, чтобы отвести общественную критику от национального руководства. Однако Кремлю, скорее всего, будет сложно изолировать российское общество от последствий «специальной военной операции» в Украине.

Аналитики Института изучения войны (ISW) считают, что расследование агентства Reuters в отношении документа, найденного на заброшенном российском командном пункте в Балаклее Харьковской области, подтверждает оценки о плохом состоянии российских сил. Российские вооруженные силы в Украине серьезно деградировали и в значительной степени утратили наступательные возможности с лета 2022 года. Стратегические командиры контролируют решения оперативных командиров по тактическим вопросам, а боевой дух россиян очень низок. Они считают, что расследование Reuters показало сильную недоукомплектованность российских частей под Балаклеей. Боевой батальон составлял 19,6%, а резервное подразделение — 23%. Российские войска отступили из города 10 сентября.

Российские силы провели штурм Терновы Харьковской области, чтобы помешать украинскому контрнаступлению в других местах. ВСУ отразили атаку, но российские силы, вероятно, не намерены окончательно отступать из Харьковской области.

Россия продолжает депортировать из Украины детей. По информации ISW, уполномоченная по правам ребенка в России Мария Львова-Белова усыновила украинского ребенка, вывезенного из Мариуполя. Омбудсмен также говорила, что ее коллеги работают над «реабилитацией» украинских детей из зон активных боевых действий. В ISW настаивают: насильственное усыновление украинских детей в российские семьи может представлять собой нарушение Конвенции о предупреждении преступления геноцида.