Close

#Новости

В Белгородской области возбудили уголовное дело о призывах к терроризму

27.10.2022

Он критиковал бои в Украине и призывал не верить пропагандистам

Монаха Илариона из Белгородской области подозревают в призывах к терроризму, возбуждено уголовное дело (ст. 205.2 УК). Об этом его знакомая сообщила «7*7». 

С 15 октября Иларион не выходил на связь: соседи сказали, что его увели силовики из дома в селе Хохлово. Вчера его вывезли из отдела полиции в Валуйках в региональное Управление ФСБ. Для защиты ему предоставили государственного адвоката. 

С самого начала боев в Украине Иларион публиковал посты против пропаганды и поддерживал украинских военных. 



×
Мы используем cookie-файлы, для сбора статистики.
Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование cookie-файлов.