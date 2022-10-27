В Белгородской области возбудили уголовное дело о призывах к терроризму

Монаха Илариона из Белгородской области подозревают в призывах к терроризму, возбуждено уголовное дело (ст. 205.2 УК). Об этом его знакомая сообщила «7*7».

С 15 октября Иларион не выходил на связь: соседи сказали, что его увели силовики из дома в селе Хохлово. Вчера его вывезли из отдела полиции в Валуйках в региональное Управление ФСБ. Для защиты ему предоставили государственного адвоката.

С самого начала боев в Украине Иларион публиковал посты против пропаганды и поддерживал украинских военных.