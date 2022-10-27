Путин: «Мы в чужой двор не лезем»

На вопрос о ядерном оружии Путин сказал: пока оно существует, всегда есть угроза его применения.

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Владимир Путин выступил сегодня на пленарной сессии Валдайского форума. Тема заседания — «Мир после гегемонии: справедливость и безопасность для всех». По словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, это выступление будут «изучать, читать и перечитывать».

Выступление Владимира Путина началось с опозданием и продлилось меньше часа. В своей речи он рассказал о том, что Запад открыто признался в финансировании переворота в Украине в 2014 году, развязывании экономических и торговых войн, переворотов. Собственно, геополитические проблемы он сравнил с проблемами разнообразия.

«Один из них (переворот. — NT) привел к трагическим последствиям в Украине в 2014 году. Поддержали же! Даже сказали, сколько денег истратили на этот переворот. Вообще охамели просто! Не стесняются ничего! Взяли Сулеймани убили, иранского генерала. Можно было как угодно относиться к Сулеймани, но это официальное лицо другого государства. Убили на территории третьей страны и сказали: «да, мы убили». Что это такое вообще? Мы где живем?» — сказал Путин.

Сулеймани был одним из создателей Корпуса стражей исламской революции, военизированной религиозной спецслужбы Ирана, которая действовала в том числе за рубежом.

Также Путин сказал, что Запад и НАТО поддерживали террористов на Кавказе. Россия пыталась сотрудничать, не оглядываясь назад, но в ответ получала «нет», растущее давление и «создание очагов напряженности у наших границ».

Президент повторил тезисы пропаганды о навязывании нетрадиционных ценностей, отмене российской культуры. Но Россию не удастся смахнуть с геополитической карты, добавил Путин.

«В отличие от Запада, мы в чужой двор не лезем», — сказал Путин и добавил, что «Россия не считает себя врагом Запада».

Он предложил пересмотреть работу ООН, поскольку в нем недостаточно, по его мнению, отражено многообразие. В конце выступления он также добавил, что события в мире развиваются по негативному сценарию, переросли в масштабный кризис во всех сферах. И сейчас весь мир стоит на историческом рубеже, впереди самое опасное и важное десятилетие со времен Второй мировой войны.

Президент также добавил, что сам он «ассоциирует себя с низами», а не с «верхами», потому что он — сын рабочих.

После выступления начались вопросы. Путин, на вопрос о том, нет ли чувства, что в Украине он недооценил противника, он ответил отрицательно, продолжает следить за выступлением «Коммерсант».

«Конечно, у нас есть издержки, и прежде всего это касается потерь, связанных с проведением специальной военной операции. Все об этом думают. Есть экономические потери. Но есть огромные приобретения. То, что происходит, в конечном счете, я хочу это подчеркнуть, в конечном счете идет на пользу России и ее будущему», — считает президент.

По мнению Путина, происходящее между Украиной и Россией можно считать гражданской войной. Потому что российский и украинский народы едины, «это исторический факт».

«То, что в основе своей русские и украинцы — один народ, это исторический факт. Но мы все оказались в разных государствах, к сожалению», — добавил Путин на вопрос о гражданской войне.