Около половины семей мобилизованных из Хакасии имеют меньше прожиточного минимума

Минтруд Республики Хакасия проанализировал социальные портреты семей мобилизованных. Оказалось, что около половины из них живут на доходы ниже прожиточного минимума, а у четверти — больше двух детей, обратила внимание «Сибирь.Реалии»*.

Живут на сумму меньше прожиточного минимума — 13919 рублей на члена семьи — 46% семей. Каждая двенадцатая семья мобилизованных просит решить проблемы со здравоохранением, а каждая седьмая — с образованием. Власти добавили, что вопросы решаются: людям дают гуманитарную помощь в виде новой одежды и обуви, памперсов и детского питания, канцелярских наборов. Шесть семей получили уголь, а еще семь — дрова.

Власти других регионов также сообщали, что раздают семьям мобилизованных гуманитарную помощь. Например, в Сахалинской области обещали давать рыбу, а в Якутии — овощные наборы.

*«Сибирь.Реалии» Минюст России считает «иностранным агентом».