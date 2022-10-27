В Чувашии будут следить за соцсетями школьников

«Сердитая Чувашия» рассказала, что власти будут следить за соцсетями школьников. Родителям учеников одной из школ раздали согласие на обработку персональных данных, в котором нужно собственноручно вписать ссылки на все соцсети детей.

«Целью является определение уровня вовлеченности несовершеннолетних в распространение деструктивного контента с последующей передачей информации в органы исполнительной власти», — указано в согласии.

Документ указывает, что Минобразования сможет хранить данные детей, систематизировать и передавать третьим лицам. Неугодные страницы смогут блокировать.

Активисты «Сердитой Чувашии» считают, что так планируют искать несогласных с линией партии со школьной скамьи.

«Родители, отказывайтесь подписать эту бумагу, поговорите с детьми о безопасности в сети и защитите их личную жизнь», — добавили в канале.