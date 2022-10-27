Суд в Москве арестовал ректора Российского биотехнологического университета Михаила Балыхина

В Москве Головинский суд арестовал ректора Российского биотехнологического университета Михаила Балыхина его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере, пишет ТАСС.

Подробностей дела в суде не раскрыли. Балыхин должен будет пробыть в СИЗО до 25 декабря. Арест пока не обжалован.

Это не первое дело против ректора университета в России. Ранее ректора РАНХиГС Владимира Мау также подозревали в мошенничестве вместе с бывшим вице-президентом Сбербанка и экс-заместителем главы Минпросвещения Мариной Раковой, ректором «Шанинки» Сергеем Зуевым и другими. Преследование Мау прекратили 14 октября.