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Суд в Москве арестовал ректора Российского биотехнологического университета Михаила Балыхина

27.10.2022

Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере

В Москве Головинский суд арестовал ректора Российского биотехнологического университета Михаила Балыхина его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере, пишет ТАСС.

Подробностей дела в суде не раскрыли. Балыхин должен будет пробыть в СИЗО до 25 декабря. Арест пока не обжалован. 

Это не первое дело против ректора университета в России. Ранее ректора РАНХиГС Владимира Мау также подозревали в мошенничестве вместе с бывшим вице-президентом Сбербанка и экс-заместителем главы Минпросвещения Мариной Раковой, ректором «Шанинки» Сергеем Зуевым и другими. Преследование Мау прекратили 14 октября. 


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