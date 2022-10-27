В России возбудили первое дело о неисполнении приказа при военном положении

Юрист и правозащитник Павел Чиков рассказал, что СК возбудил первое в России уголовное дело о неисполнении приказа во время военного положения (ч.2.1 ст.332 УК). Подозреваемый — военнослужащий-контрактник, ему грозит от 2 до 3 лет лишения свободы.

Чиков добавил, что преступление небольшой тяжести. Приказ отдал начальник в установленном порядке. Следком добавил, что приказ был отдан в период военного положения. Новую статью в УК ввели 24 сентября 2022 года.

Контрактник «не исполнил отданный в установленном порядке приказ об убытии в служебную командировку для участия в боевых действиях, тем самым, отказался от участия в боевых действиях».