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#Новости

В России возбудили первое дело о неисполнении приказа при военном положении

27.10.2022

Подозреваемым стал военнослужащий-контрактник

Юрист и правозащитник Павел Чиков рассказал, что СК возбудил первое в России уголовное дело о неисполнении приказа во время военного положения (ч.2.1 ст.332 УК). Подозреваемый — военнослужащий-контрактник, ему грозит от 2 до 3 лет лишения свободы. 

Чиков добавил, что преступление небольшой тяжести. Приказ отдал начальник в установленном порядке. Следком добавил, что приказ был отдан в период военного положения. Новую статью в УК ввели 24 сентября 2022 года. 

Контрактник «не исполнил отданный в установленном порядке приказ об убытии в служебную командировку для участия в боевых действиях, тем самым, отказался от участия в боевых действиях».


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