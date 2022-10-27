Россия пригрозила сбивать коммерческие спутники США и их союзников

Заместитель директора департамента МИД России по нераспространению и контролю над вооружениями Константин Воронцов в ООН заявил, что коммерческие спутники США и союзников будут законными целями для атаки России, если будут вовлечены в бои в Украине.

Как пишет Reuters, Воронцов считает, что страны Запада пытаются использовать космос для усиления своего господства, а использование спутников для помощи украинским военным — «опасная тенденция».

«Квазигражданская инфраструктура может быть законной целью для ответного удара. Речь идет о вовлечении компонентов гражданской космической инфраструктуры, в том числе коммерческой, США и их союзниками в вооруженные конфликты», — заявил Воронцов.

Он не упомянул конкретные компании. Но в Украине SpaceX Илона Маска развернула сеть Starlink, которая обеспечивает в том числе связь для украинских военных. Спутниковые снимки компаний Maxar и Planet Lab использовались для расследований предполагаемых военных преступлений российской армии: компания публиковала снимки массовых захоронений в Буче и других городах Украины. По ним также отслеживались передвижения российских военных.