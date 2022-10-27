Мобилизованных из Свердловской области бросили почти без оружия на передовой

«Сирена» опубликовала видео с родственниками мобилизованных из Серова Свердловской области. Женщины рассказали о скотском отношении к их близким, которые уже на передовой почти без подготовки, еды и оружия.

Мобилизовали мужчин в конце сентября, в тренировочном лагере они были около двух недель — но там они стреляли только дважды «когда приезжал телеканал». Сейчас мобилизованные находится в районе Красного Лимана.

Родные рассказали, что мобилизованные не числятся в своей части. Из еды у них сырой картофель, на два дня привозят по 1,5 литра воды на двух человек. Приготовить пищу военные не могут, потому что у них запрет на разжигание костров. Гуманитарную помощь, по их словам, забирают офицеры. Свои личные вещи им приказали оставить в окопах — их якобы обещали привезти позже.

«200-е [погибших] никто не забирает. Проходит время, парни сами там их закапывают. А для правительства они считаются без вести пропавшими. 300-х [раненых] тоже носят на себе сколько могут, потом они двухсотятся», — рассказывает жена одного из мобилизованных.

Одна из женщин сказала, что у ее мужа только автомат и танк, который не ездит, потому что нет топлива.

Жалобы в военную прокуратуру и другие ведомства результата не дали.