Пророссийские власти в Запорожской области планируют проверять телефоны жителей

Пророссийские власти в Бердянске предупредили жителей, что будут проверять телефоны: по введенному Владимиром Путиным военному положению так будет работать военная цензура. Проверяющих интересуют подписки на украинские каналы.

Пока проверку назвали «выборочной и предупредительной».

«Интересуют подписки на пропагандистские ресурсы террористического киевского режима, в частности, на телеграмм каналы вроде «Бердянск. Сейчас», «Бердянск в оккупации», «Вазелин» и прочие из этой категории», — рассказали в администрации.

Такие подписки «вызовут подозрения», потому что «каждый из этих ресурсов призывает граждан к шпионской и террористической деятельности против России и воссоединившихся регионов» Украины. Если подобные каналы найдут, то граждан сначала ждет предупреждение, потом штраф, а потом — уголовная ответственность. Доносить на «подозрительных» горожан предлагают в специальном боте.