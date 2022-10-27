В отношении Собчак могут организовать проверку из-за израильского гражданства

Правоохранительные органы в России могут организовать доследственную проверку в отношении журналистки Ксении Собчак, если выяснится, что она не уведомила миграционную службу о наличии израильского гражданства. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на информированный источник.

Ранее глава Департамента государственной безопасности (ДГБ) Литвы Дарюс Яунишкис подтвердил законность въезда Собчак на территорию республики. По его словам, телеведущая пересекла границу как гражданка Израиля. Когда именно журналистка пересекла границу, чиновник не уточнил. Он подчеркнул, что у властей «пока нет конкретных разведывательных данных» о том, что журналистка может представлять угрозу национальной безопасности. В случае получения такой информации, «могут быть приняты соответствующие меры», отметил он.

Накануне стало известно о задержании коммерческого директора Собчак Кирилла Суханова и бывшего главреда Tatler Ариана Романовского. Им предъявили обвинение в вымогательстве 11 млн рублей у главы «Ростеха» Виктора Чемезова за удаление постов в Telegram-канале «Тушите свет». Обоих поместили под стражу до 24 декабря.

Следственные мероприятия прошли также в подмосковном доме Ксении Собчак — выяснилось, что она проходит подозреваемой по данному уголовному делу. ТАСС сообщает, что правоохранительные органы имели постановление следователя о задержании журналистки, но ей удалось скрыться. По данным агентства, она покинула страну в ночь со вторника на среду. Чтобы запутать оперативников, она купила билеты сначала в Дубай, потом в Турцию, а в итоге пешком перешла литовскую границу в Беларуси.

Сегодня Собчак заявила, что не имеет никакого отношения к Telegram-каналу «Тушите свет». «Умоляю, я никогда не писала и не пишу в «Тушите свет», ни в тот, ни в этот, ни в фейк, ни в реальный. У меня там ни доступа, ни какого-то вмешательства в их редакцию», — сообщила журналистка.