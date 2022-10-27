В Кремле опровергли слова президента Гвинеи-Бисау о просьбе Путина передать Зеленскому спецпослание

Глава РФ Владимир Путин не передавал Владимиру Зеленскому никаких посланий через президента Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало. Об этом в четверг заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Наш коллега из африканского государства изъявил желание, сказал, что у него будут контакты и что он позицию Путина донесет до украинской стороны. Какого-то специфического послания в данном случае нет и об этом речи не шло», — заявил Песков. Его слова приводит ТАСС.

По словам Пескова, в ходе недавней встречи в Кремле Путин рассказал президенту Гвинеи-Бисау об итогах мартовских переговоров с Украиной.

«Рассказал о том, что фактически был готов текст, очень сложный баланс был достигнут, и как потом внезапно украинская сторона ушла с радаров, декларировала свое нежелание продолжать переговоры, и впоследствии это нежелание было фактически превращено в закон, запрещающий украинской стороне, и президенту Украины, и всем остальным, вести переговоры с Россией и с президентом Путиным», — заявил представитель Кремля.

Накануне президент Гвинеи-Бисау Сисоку Эмбало встретился с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Он передал от Владимира Путина сообщение о готовности России к переговорам, однако президент Украины счел это «не более чем спланированной риторикой», направленной на аудиторию внутри России и на государства, не изолированные от Москвы.