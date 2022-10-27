Уфимский священник покрестил двух военных в мешках для трупов

Уфимский священник Виктор Иванов покрестил российских военных, находящихся на передовой, с помощью черных полиэтиленовых мешков для трупов. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Протоиерей Виктор Иванов приехал на передовую, чтобы поддержать военнослужащих. Несколько солдат обратились к нему с просьбой покрестить их. В распоряжении священника не оказалось привычных тазиков, а потому было принято решение соорудить купель с помощью ящика из-под боеприпасов и мешка для трупов.

«На поваленное дерево поставили ящик из-под боеприпасов, проложив его изнутри полиэтиленовым мешком. На это же дерево установили большую Казанскую икону Божией Матери. Для ног принесли картонную коробку, которую также проложили мешком», — рассказал священник.

Протоиерей добавил, что обряд прошел успешно — на свет появилось двое новых христиан. Священник крестил их именами Сергий и Иоанн. Духовника не смутило то, что для проведения крещения он использовал мешки для трупов. Напротив, он усмотрел этом «свой символизм».

«В крещении человек умирает для греха, и они крестились в «похоронных» пакетах; рождается новый человек — воин Христов, а они руки опускали в ящик из-под боеприпасов. Благодать Божия для христиан, как боеприпасы для солдат. И чем больше, тем лучше!» — заявил протоиерей.