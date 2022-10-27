Сенатор Климов: эмигрировавшие из России после 24 февраля могут подпасть под закон об «иноагентах»

Россияне, покинувшие страну после начала боевых действий в Украине, могут попасть под закон об «иностранных агентах». Об этом заявил глава временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов, передает ТАСС.

По логике Климова, россиянин, покинувший страну после 24 февраля, автоматически считается подверженным «иностранному влиянию». Его действия можно рассматривать через оптику закона об «иностранных агентах» в том случае, если «он совершил политический акт», написав заявление, «что он тут всех осуждает или что-то в этом духе».

«Я бы не доверял им никакую работу в сфере государственной власти. Я бы рекомендовал за них не голосовать на любые должности. Я был бы крайне удивлен, если эти люди начнут преподавать в государственных вузах или школах», — приводит ТАСС слова Климова.

Сенатор при этом напомнил, что в реестр «иноагентов» попадают «на основании целого ряда параметров». Он призвал разбирать каждый случай в индивидуальном порядке.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что слова Климова о применении закона об «иноагентах» к россиянам, покинувшим страну, являются его частным мнением. «С точки зрения правоприменения здесь никакой позиции нет. Это по всей видимости, частное мнение», — подчеркнул представитель Кремля.