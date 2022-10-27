В Казахстане одобрили амнистию участников январских протестов

Сенат Казахстана принял закон об амнистии участников январских протестов, в ходе которых погибло больше 200 человек. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на корреспондента, следившего за пленарным заседанием верхней палаты парламента республики в четверг.

Амнистия освободит от уголовной ответственности людей, принимавших участие в антиправительственных протестах в январе текущего года. По оценкам Генпрокуратуры республики, под нее могут попасть порядка 1500 человек. Акция не коснется главных фигурантов, а также обвиняемых в госизмене и попытке смены власти.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев озвучил предложение о проведении единоразовой амнистии в отношении участников январских протестов 1 сентября. Уже 19 октября Мажилис (нижняя палата) парламента одобрил инициативу. Как пояснила депутат Гульнара Бижанова, амнистия затронет тех, кто принимал участие в беспорядках с 4 по 7 января.



Массовые протесты охватили Казахстан 2 января в связи с повышением цен на сжиженный газ. Волнения начались в городе Жанаозен на западе республики, а после перекинулись на Алма-Ату и другие города. Вскоре участники протестов начали выдвигать политические требования и добились отставки правительства. После жестких столкновений в ночь на 5 января президент Касым-Жомарт Токаев ввел в стране режим чрезвычайного положения. 7 января он заявил, что отдал приказ полиции и армии открывать огонь на поражение без предупреждения. По данным Генпрокуратуры страны, в результате волнений погибло как минимум 225 человек, передает DW*.



*DW Минюст РФ считает «иностранным агентом».



