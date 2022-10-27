Новая «идеологическая» дисциплина для российских вузов получит название «Основы российской государственности»

Новый «идеологический» предмет для российских вузов, разрабатываемый по аналогии с «научным коммунизмом» в СССР, получит название «Основы российской государственности». По данным «Ленты.ру», об этом говорилось на научно-просветительской конференции «ДНК России» в Сочи, которую курирует Минобрнауки РФ.
Название нового предмета озвучил начальник управления президента РФ по обеспечению деятельности Госсовета Александр Харичев. По его словам, новая дисциплина будет иметь как минимум три компонента — «рамки национальных целей, исторического опыта и социологического запроса». В свою очередь, «национальные цели» будут включать в себя патриотизм, доверие граждан, согласие, солидарность и семью.
О планах внедрить новый предмет в российские вузы сообщала «Медуза»* со ссылкой на свои источники. По данным издания, разработкой официальной российской идеологии будет заниматься первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко.
Преподавать новую «идеологию» планируют со следующего учебного года. Курс будет длиться все время обучения для политологов и историков, несколько лет — для гуманитарных специальностей, а для остальных — всего год.
*«Медузу» Минюст России считает «иностранным агентом».