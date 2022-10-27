Новая «идеологическая» дисциплина для российских вузов получит название «Основы российской государственности»

Новый «идеологический» предмет для российских вузов, разрабатываемый по аналогии с «научным коммунизмом» в СССР, получит название «Основы российской государственности». По данным «Ленты.ру», об этом говорилось на научно-просветительской конференции «ДНК России» в Сочи, которую курирует Минобрнауки РФ.

Название нового предмета озвучил начальник управления президента РФ по обеспечению деятельности Госсовета Александр Харичев. По его словам, новая дисциплина будет иметь как минимум три компонента — «рамки национальных целей, исторического опыта и социологического запроса». В свою очередь, «национальные цели» будут включать в себя патриотизм, доверие граждан, согласие, солидарность и семью.

О планах внедрить новый предмет в российские вузы сообщала «Медуза»* со ссылкой на свои источники. По данным издания, разработкой официальной российской идеологии будет заниматься первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко.

Преподавать‎ новую «идеологию» планируют со следующего учебного года. Курс будет длиться все время обучения для политологов и историков, несколько лет — для гуманитарных специальностей, а для остальных — всего год.





*«Медузу»‎ Минюст России считает «иностранным агентом»‎.