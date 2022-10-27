В МГУ создают курс военной журналистики

Член Союза издателей ГИИП, гендиректор издательского дома «Аргументы и факты» Руслан Новиков объявил о создании на базе Московского государственного университета (МГУ) курса, посвященного военной журналистике. Его слова передает ТАСС.

«Курс военной журналистики сейчас очень нужен. Нам есть кого привести на него и показать, продемонстрировать, как это делается профессионально и почему делается именно так. Систему образования нужно менять», — заявил Новиков в рамках межрегионального форума СМИ «Енисей.РФ-2022».

Новиков также призвал закладывать в госбюджет средства на продвижение отечественных СМИ. Он указал, что в финансовой поддержке нуждается не только телевидение, но и другие виды медиа.