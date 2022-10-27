В России в первом чтении одобрили законопроект о запрете «пропаганды» ЛГБТ

Депутаты Госдумы в первом чтении одобрили законопроект о полном запрете «пропаганды» ЛГБТ в России, в том числе в СМИ, книгах, интернете, рекламе и кино. Об этом сообщает РИА «Новости».

Авторами законопроекта выступили руководители всех фракций, 390 депутатов и председатель думы Вячеслав Володин. Согласно документу, за пропаганду ЛГБТ среди граждан физические лица могут получить штраф от 50 тысяч до 100 тысяч рублей, должностные лица — от 100 тысяч до 200 тысяч рублей, юридические лица — от 1 миллиона до 4 миллионов рублей, а также приостановление деятельности на срок до 90 суток. Иностранцам при этом может грозить выдворение из России и арест до 15 суток.

Распространение новых норм коснется в том числе фильмов и литературы. Так, парламентарии в первом чтении приняли проект о запрете выдачи прокатного удостоверения на кино с пропагандой «нетрадиционных сексуальных отношений».