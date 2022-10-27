Владимир Осечкин стал фигурантом уголовного дела о военных «фейках»

Основатель Gulagu.net Владимир Осечкин стал фигурантом уголовного дела о распространении военных «фейков» ( п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета (СК) РФ по Москве.

По данным следствия, в марте 2022 года Осечкин в одном из своих роликов, опубликованном на «Правозащитном Youtube-канале Gulagu.net», озвучил «заведомо ложные сведения о деятельности российских военнослужащих при проведении специальной военной операции». В СК полагают, что таким образом правозащитник «дискредитировал органы государственной власти и Вооруженные силы Российской Федерации». Какие именно высказывания легли в основу уголовного дела, не уточняется.

«В настоящее время рассматривается вопрос об объявлении фигуранта в розыск», — добавили в СК.



Владимир Осечкин проживает во Франции. Недавно он рассказал, что местные правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту совершенного на него покушения. Правозащитник находится в статусе потерпевшего, расследование ведут на территории Франции (Биарриц, Канны, Ницца) и Испании.

Покушение на правозащитника совершили в сентябре. Об этом его предупреждали журналисты Bellingcat*. Во Франции, в городе Биарриц, по словам Осечкина, ему удалось заметить красную точку от прицела. Около часа он лежал на полу вместе с женой и детьми.

По мнению правозащитника, Владимир Путин и спецслужбы хотят отомстить ему и убить из-за работы проекта Gulagu.Net, его расследований и разоблачений коррупции и пыточных конвейеров в России. Само покушение он оценил как акт международного терроризма, «публично показав, что для них нет границ и они могут убивать таких как я и запугивать российских гражданских активистов и оппозиционеров».

*Bellingcat российские власти считают «нежелательной организацией».