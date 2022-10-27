Офис Генпрокурора Украины: как минимум 430 украинских детей погибли в результате российской агрессии

По меньшей мере 430 украинских детей погибли в результате российской агрессии, еще 822 ребенка получили ранения разной степени тяжести. Об этом сообщается в Telegram-канале офиса Генерального прокурора Украины.

«По состоянию на утро 27 октября 2022 года более 1252 ребенка пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По официальной информации ювенальных прокуроров, 430 детей погибли и более 822 получили ранения разной степени тяжести», — говорится в сообщении.

Лидером по числу потерь среди детей стала Донецкая область — там насчитывается 419 погибших и раненых маленьких украинцев. В Харьковской области — 260, в Киевской — 116, в Николаевской — 77, в Запорожской — 70, в Черниговской — 68, в Луганской — 64, в Херсонской — 58, в Днепропетровской — 31.

По оценкам ювенальных прокуроров, в результате российских бомбардировок и обстрелов повреждения получили 2677 учебных заведений, 331 из них не подлежат восстановлению.