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#Новости

Власти Литвы подтвердили пребывание Собчак в республике

27.10.2022

Журналистка пересекала границу по израильскому паспорту

Глава Департамента государственной безопасности (ДГБ) Литвы Дарюс Яунишкис подтвердил законность въезда журналистки Ксении Собчак на территорию республики. По его словам, телеведущая пересекла границу как гражданка Израиля.

«Она находится в Литве, и как гражданке Израиля, обладающей израильским паспортом, ей не нужна виза, и она может приехать и остаться здесь 90 дней, если я не ошибаюсь. Да, мы подтверждаем этот факт», — сказал Яунишкис в эфире радиостанции Ziniu Radijas (цитата по TVNET).

Когда именно Собчак пересекла границу, Яунишкис не уточнил. Он подчеркнул, что у властей «пока нет конкретных разведывательных данных» о том, что журналистка может представлять угрозу национальной безопасности. В случае получения такой информации, «могут быть приняты соответствующие меры», отметил он. 

Накануне стало известно о задержании коммерческого директора Собчак Кирилла Суханова и бывшего главреда Tatler Ариана Романовского,  у обоих по месту жительства прошли обыски. Им предъявили обвинение в вымогательстве 11 млн рублей у главы «Ростеха» Виктора Чемезова за удаление постов в Telegram-канале «Тушите свет». Обоих поместили под стражу до 24 декабря. 

Следственные мероприятия прошли также в подмосковном доме Ксении Собчак — выяснилось, что она проходит подозреваемой по данному уголовному делу. ТАСС сообщает, что правоохранительные органы имели постановление следователя о задержании журналистки, но ей удалось скрыться. По данным агентства, она покинула страну в ночь со вторника на среду. Чтобы запутать оперативников, она купила билеты сначала в Дубай, потом в Турцию, а в итоге пешком перешла литовскую границу в Беларуси.


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