Власти Литвы подтвердили пребывание Собчак в республике

Глава Департамента государственной безопасности (ДГБ) Литвы Дарюс Яунишкис подтвердил законность въезда журналистки Ксении Собчак на территорию республики. По его словам, телеведущая пересекла границу как гражданка Израиля.

«Она находится в Литве, и как гражданке Израиля, обладающей израильским паспортом, ей не нужна виза, и она может приехать и остаться здесь 90 дней, если я не ошибаюсь. Да, мы подтверждаем этот факт», — сказал Яунишкис в эфире радиостанции Ziniu Radijas (цитата по TVNET).

Когда именно Собчак пересекла границу, Яунишкис не уточнил. Он подчеркнул, что у властей «пока нет конкретных разведывательных данных» о том, что журналистка может представлять угрозу национальной безопасности. В случае получения такой информации, «могут быть приняты соответствующие меры», отметил он.

Накануне стало известно о задержании коммерческого директора Собчак Кирилла Суханова и бывшего главреда Tatler Ариана Романовского, у обоих по месту жительства прошли обыски. Им предъявили обвинение в вымогательстве 11 млн рублей у главы «Ростеха» Виктора Чемезова за удаление постов в Telegram-канале «Тушите свет». Обоих поместили под стражу до 24 декабря.

Следственные мероприятия прошли также в подмосковном доме Ксении Собчак — выяснилось, что она проходит подозреваемой по данному уголовному делу. ТАСС сообщает, что правоохранительные органы имели постановление следователя о задержании журналистки, но ей удалось скрыться. По данным агентства, она покинула страну в ночь со вторника на среду. Чтобы запутать оперативников, она купила билеты сначала в Дубай, потом в Турцию, а в итоге пешком перешла литовскую границу в Беларуси.