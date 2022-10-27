В России впервые прекратили уголовное дело о распространении военных «фейков»

В России зарегистрировали первый случай прекращения уголовного дела о распространении военных «фейков». Об этом в своем Telegram-канале сообщают «Сетевые свободы».

Обвиняемым по уголовному делу проходил житель Нижнего Новгорода. Ему вменили ч. 1 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ) за размещение им в сети ссылок на видеоролик о событиях в Буче.

Руководитель первого отдела по особо важным делам Нижегородского управления СКР прекратил уголовное дело, поскольку обвиняемый выложил ролик «до выхода официального опровержения Министерством обороны Российской Федерации относительно событий, произошедших в городах Ирпень и Буча Республики Украина». Защите в лице адвоката Евгения Губина удалось доказать, что у подсудимого не было умысла на публичное распространение недостоверной информации.



