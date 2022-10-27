В Общественной палате Бурятии подтвердили разгром батальона «Байкал» в Украине

Член Общественной палаты Бурятии Биликто Дугаров заявил, что добровольческий батальон «Байкал» попал в «тяжелейшие боевые условия» и понес значительные потери ранеными и убитыми. Как отмечают «Люди Байкала», это первый случай выражения публичной обеспокоенности судьбой формирования со стороны человека, приближенного к власти.

Дугаров отметил, что командование разбило «Байкал», состоящий из «мотивированных и прошедших боевые точки» бойцов, на два батальона. Первую роту Минобороны направило на Донецкое направление, второе — на Мариупольское. По его словам, еще до вступления в бой батальон «уже фактически расформировали и раздербанили на части».

«Обе части батальона попали в тяжелейшие боевые условия, понесли значительные потери двухсотыми и трехсотыми. Сейчас существуют проблемы со штабом батальона и документами бойцов, с обмундированием, и вообще теперь непонятна дальнейшая судьба батальона «Байкал» как самостоятельной боевой единицы. Я держу этот вопрос на контроле. И буду предпринимать возможное для выяснения дальнейшей судьбы наших бойцов», — написал он в своем Telegram-канале.

О размещении «Байкала» в Украине в середине октября сообщила «Новая газета. Европа». По данным издания, батальон был разбит, а большая часть его бойцов — убита в ходе боев за село Петропавловка в Харьковской области. Власти Бурятии еще не давали официальных комментариев по этому поводу.