Назначенную российскими властями «администрацию» Херсона переместили на левый берег Днепра

Представителей оккупационных властей Херсонской области переместили на левый берег Днепра. Об этом РИА «Новости» сообщил «замглавы» пророссийской «администрации» региона Кирилл Стремоусов.

«Администрация Херсонской области перемещена из Херсона на левобережную часть. Все стоящие перед нами задачи по обеспечению жизнедеятельности региона выполняются», — заявил он.

Стремоусов утверждает, что «власти» Херсонщины продолжают снабжение правобережной части региона необходимыми товарами, включая продукты питания и медикаменты. Городские службы работают в специальном режиме, а необходимые выплаты бюджетникам продолжаются.

Ранее аналитики Института изучения войны обратили внимание, что пророссийские силы подтверждают, что усилия по «эвакуации» мирных жителей Херсонской области на восточный берег Днепра являются частью более широкой схемы переселения. На 25 октября переселили более 22 тысяч человек. Всего планируют перевезти 60 тыс. человек.

Пророссийские власти Херсонской области потребовали от жителей Херсона покинуть город 22 октября. Оккупационные власти сослались на «напряженную ситуацию на фронте», «повышенную опасность массированных обстрелов» и «угрозу террористических атак». Гражданским напомнили о необходимости взять с собой документы, деньги, ценные вещи и одежду.

Украинское издание «Страна» со ссылкой на местных жителей сообщило, что многие отказываются покидать город, поскольку уверены в скорой победе ВСУ и отступлении российских войск «без боя». При этом некоторые все же покидают Херсон, опасаясь затопления города в связи с заявлениями об угрозе подрыва дамбы Каховской ГЭС. В Генштабе ВСУ тем временем утверждают, что пророссийские власти готовят город к уличным боям.