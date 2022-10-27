Bloomberg: Илон Маск не будет сокращать штат Twitter на 75%

Американский предприниматель Илон Маск заявил сотрудникам компании Twitter, что не собирается сокращать штат компании на 75%, как утверждалось ранее. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Ранее издание The Washington Post (WP) со ссылкой на источники и корпоративные документы сообщила, что американский бизнесмен, владелец Tesla и SpaceX Илон Маск намерен уволить 75% сотрудников Twitter в случае покупки компании. Утверждалось, что предприниматель планирует сократить штат с 7,5 тысяч сотрудников до 2 тысяч. Однако в документах, оказавшихся в распоряжении издания, якобы говорилось, что масштабные сокращения будут реализованы даже в том случае, если сделка с бизнесменом не состоится.

Однако сделка с Максом по покупке Twitter близится к завершению. Bloomberg сообщил, что бизнесмен планирует закрыть ее 28 октября. Вчера он опубликовал в соцсети видео, на котором входит в здание компании с раковиной в руках. Он подписал ролик «Entering Twitter HQ — let that sink in!» — «Вхожу в офис Twitter — пусть до вас дойдет!». Таким образом он обыграл слово sink — «раковина». Кроме того, Маск изменил в своем Twitter-аккаунте профиль, назвав себя «главным по твитам».

О планах Маска выкупить Twitter стало известно в апреле, однако уже в июле он заявил об отказе от сделки. Он намеревался приобрести соцсеть за 44 млрд долларов. Reuters сообщал, что причиной отказа стало то, что администрация сервиса не смогла предоставить данные о реальном количестве фейковых аккаунтов. В ответ Twitter подал на Маска в суд.

Позднее СМИ сообщили, что Маск мог отказаться от покупки Twitter из-за страха перед третьей мировой войной. Он рассказал об этом в переписке с банкиром из Morgan Stanley, который занимался сделкой. Их разговор был обнародован в суде штата Делавер 6 сентября

«Давай повременим несколько дней. Завтрашняя речь Путина действительно важна. Бессмысленно покупать Twitter, если мы движемся к третьей мировой войне», — говорится в текстовом сообщении Маска от 8 мая 2022 года.

Во время своего выступления 9 мая президент РФ Владимир Путин заявил, что боевые действия в Украине стали ответом на расширение блока НАТО на «прилегающие к нам (России. — NT) территории».