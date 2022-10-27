В США заявили о неготовности Москвы и Киева к переговорам

Вашингтон считает, что ни Москва, ни Киев в настоящее время не настроены на переговоры. Об этом на брифинге в среду заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«Ни одна из сторон сейчас не находится в той позиции, чтобы сесть за стол и начать переговоры», — приводит ТАСС его слова.

Накануне президент Гвинеи-Бисау Сиссоку Эмбало встретился с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Он передал от Владимира Путина сообщение о готовности России к переговорам, однако президент Украины счел это «не более чем спланированной риторикой», направленной на аудиторию внутри России и на государства, не изолированные от Москвы.

«Он сказал, что Россия хочет настроить мосты и диалог. Я рассказал президенту Гвинеи-Бисау, что у нас есть. Это очень важно. Я сказал, что мосты между теми или иными государствами… надо же, чтобы инфраструктуру не взрывали. Тогда о чем-то в будущем можно будет говорить», — ответил Зеленский, передает «Страна.ua».

Фото: Maxim Guchek/BelTA/Handout via REUTERS