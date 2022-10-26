Коммерческого директора Ксении Собчак арестовали до 24 декабря

UPD: Ксения Собчак прокомментировала арест своего коммерческого директора Кирилла Суханова.

«Наш коммерческий директор Кирилл Суханов арестован. Ему пытаются приписать вымогательство. У кого? Зачем? Какой ещё Ростех? При чем тут, ради Бога, Чемезов? Не верю в это вообще, и надеюсь, что сейчас во всем быстро разберутся и убедятся, что все это какая-то чушь», — написала она в своем Telegram-канале.

Собчак предположила, что задержание Суханова является «облавой» на редакцию ее медиа. «Надеюсь, это не так, и все действительно недоразумение», — добавила журналистка.

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Тверской районный суд Москвы заключил под стражу до 24 декабря коммерческого директора Ксении Собчак Кирилла Суханова, сообщает РИА «Новости». Его обвиняют в вымогательстве 11 млн рублей у главы «Ростеха» Виктора Чемезова за удаление постов в Telegram-канале «Тушите свет».

Уголовное дело возбудили 24 октября по заявлению Чемезова и некоего Болдухаева, передает «Вот так». По версии следствия, Суханов требовал у Чемезова 11 миллионов рублей за неразмещение информации в канале Ариана Романовского «Тушите свет». Топ-менеджер «Ростеха» Василий Бровко выступает по данному уголовному делу свидетелем.

Следователь в ходе заседания заявил, что Суханов был задержан при получении транша в 800 тысяч рублей от представителей Чемезова. Суханов частично признал свою вину, заявив, что действительно получил от главы «Ростеха» указанную сумму, однако отношения к каналу «Тушите свет» не имеет. При этом он отметил, что сумму в размере 11 млн рублей он не вымогал. В ходе заседания он также выразил готовность принести Чемезову публичные извинения. Ариан Романовский свою вину не признал.

О задержании Суханова и Романовского стало известно сегодня, по местам их жительства прошли обыски. Следственные мероприятия также прошли в подмосковном доме Ксении Собчак — выяснилось, что она проходит подозреваемой по данному уголовному делу.

ТАСС сообщает, что правоохранительные органы имели постановление следователя о задержании журналистки, но ей удалось скрыться. По данным агентства, она покинула страну в ночь со вторника на среду. Чтобы запутать оперативников, она купила билеты сначала в Дубай, потом в Турцию, а в итоге пешком перешла литовскую границу в Беларуси.

