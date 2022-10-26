Иранские силовики открыли огонь по собравшимся у могилы Махсы Амини в Сакезе 

Иранские силовики открыли стрельбу по людям, собравшимся на кладбище в Сакезе, где похоронена правозащитница Махса Амини. Они пришли почтить ее память по прошествии 40 дней со дня ее смерти, сообщает Reuters.

«Силовики расстреляли собравшихся на кладбище на церемонию поминовения Махсы… задержаны десятки человек», — сказал агентству очевидец произошедшего. Есть ли погибшие в результате инцидента, не уточняется.

По последним данным, на протестах в Иране убиты по меньшей мере 185 человек, в том числе 19 несовершеннолетних, сотни ранены и тысячи арестованы силами безопасности. Правительство заявляет, что убито больше 20 сотрудников сил безопасности.

Протесты спровоцировало убийство в полиции Махсы Амини в середине сентября: ее задержала полиция нравов за «неправильно» надетый хиджаб. Ее избили, после чего она оказалась в реанимации и умерла.