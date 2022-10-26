245-й день боев: главное

«Агентство»* сообщило, что по мнению разведки Эстонии, бои в Украине продлятся до середины 2023 года. Боевые действия продлевает мобилизация и отношение Владимира Путина к своей «исторической миссии». Он до сих пор не сомневается в необходимости «спецоперации» и готовит страну к длительной борьбе.

Владимир Путин обвинил Украину в планах применить «грязную бомбу». Он также считает, что Киев планирует диверсии на «Северных потоках». По словам Путина, Украина желает заполучить ядерное оружие. Доказательств этому президент РФ не привел.

Министр обороны Сергей Шойгу продолжает звонить коллегам с «предупреждениями» об украинской атаке «грязной бомбой», в применении которой потом якобы обвинят Россию. Он провел переговоры об этом с министрами обороны Китая Вэй Фэнхэем и Индии Раджастханом Сингхом.

Сегодня России провела уже вторые за год учения по нанесению массированного ядерного удара в ответ на ядерный удар противника. США были предупреждены о планируемых учениях.

За последние сутки в Украине были атакованы 40 городов и сел, пишет ВВС. ВСУ отразили атаки в районах населенных пунктов Иванград, Бахмут, Бахмутское, Соледар, Курдюмовка, Красногоровка, Новомихайловка, Невельское и Тернова. Глава Днепровской ОВА Валентин Резниченко сообщил, что погибла 25-летняя беременная женщина и работник АЗС — удар пришелся на заправочную станцию. Еще четыре человека ранены. Погибшая женщина заживо сгорела в автомобиле, на заправку она приехала вместе с мужем. Он получил тяжелые ранения.

По версии российского Министерств, в этом районе уничтожено нефтехранилище, из которого снабжали топливом группировку украинских войск на Донбассе.

«Коммерсант» рассказал, что в Херсоне напали на РОВД — нападавшие выстрелили из гранатомета. Сейчас здесь проводятся мероприятия по блокированию и задержанию преступников.

Из российского плена в Украину вернулись 10 солдат, пишет DW **. Также, по информации главы офиса Зеленского Андрея Ермака, украинской стороне передали тело американского добровольца, ветерана армии США Джошуа Алана Джонса. Российская сторона не сообщала об обмене.

Разведка Британии пишет, что 24 октября в Белгородской области взрывное устройство повредило железную дорогу в районе недалеко от белорусской границы. Эта линия — основное железнодорожное сообщение между Россией и югом Беларуси. Ответственность за инцидент взяла на себя российская антивоенная группа «Остановите вагоны». С июня это как минимум шестой инцидент саботажа против инфраструктуры российских железных дорог. По мнению спецслужб, это одна из диверсий на железных дорогах России и Беларуси. Именно на железнодорожный транспорт для переброски войск в Украину в большинстве случаев полагаются российские войска. Сегодня в группе «Останови вагоны» сообщили о еще одном сходе вагонов — в Кировской области.

Аналитики Института изучения войны считают, что силовики все сильнее конфликтуют с Минобороны. ЧВК «Вагнер» и ее создатель Евгений Пригожин все больше афиширует «достижения» своих формирований в Украине. Пророссийские силы подтверждают, что усилия по «эвакуации» мирных жителей Херсонской области на восточный берег Днепра являются частью более широкой схемы переселения. На 25 октября переселили более 22 тысяч человек. Всего планируют перевезти 60 тыс. человек.

*«Агентство» российские власти считают «нежелательной организацией».

**DW Минюст России считает «иностранным агентом».