США, Япония и Южная Корея пригрозили КНДР «беспрецедентным ответом» в случае проведения ядерных учений

США, Япония и Южная Корея пообещали КНДР «беспрецедентный ответ» на ядерные испытания, которые, как утверждаются, могут состояться в ближайшие две недели. С таким заявлением по итогам трехсторонней встречи выступили первый замминистра иностранных дел Южной Кореи Чо Хен Дон, а также его американский и японский коллеги Уэнди Шерман и Такео Мори.

«Мы согласились с тем, что потребуются беспрецедентные масштабы ответных мер, если Северная Корея проведет седьмое ядерное испытание», — заявил Чо Хен Дон на пресс-конференции, передает Al Jazeera.

Заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман призвала Пхеньян отказаться от ядерных учений, назвав их «провокациями». Она заявила, что США готовы прибегнуть к «ядерной, обычной и противоракетной обороне» для защиты Японии и Южной Кореи.

По данным агенства «Рёнхап», Северная Корея планирует запустить ракету до 8 ноября. Пхеньян стал чаще проводить ядерные учения с января текущего года, а в сентябре лидер КНДР Ким Чен Ын объявил страну ядерной державой.