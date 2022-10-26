Навальному* присудили премию Нью-Йоркского фонда Train Foundation

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный* стал лауреатом премии Нью-Йоркского фонда Train Foundation. Организация присудила ему награду за гражданское мужество. Ею отмечаются люди, оказывающие «упорное сопротивление злу с большим личным риском».

Премию учредили в 2000 году по инициативе руководителя инвестиционной консультационной фирмы Train, Babcock Advisors Джона Трейна. Идея о ее создании была вдохновлена карьерой Александра Солженицына, с которым Трейн когда-то тесно сотрудничал. Церемония прошла в Нью-Йоркском университете, награду передали соратникам Навального* Леониду Волкову** и Марии Певчих.

«Премия эта не только для советских диссидентов, премия для всех, кто проявляет гражданское мужество, то есть, как писал сам Трейн, за мужество, сравнимое с мужеством героев на поле боя, но проявленное в делах гражданских и политических […] Есть что-то важное в том, что премию, на которую вдохновил Солженицын, получил сейчас самый известный узник восстановленного ГУЛАГа Алексей Навальный*», — прокомментировал «Сирене» награждение Леонид Волков**.

В марте Лефортовский суд Москвы приговорил Навального* к 9 годам строгого режима по делу о «мошенничестве и оскорблении суда». Заседание проходило в покровской ИК-2, где политик отбывал наказание по делу «Ив Роше». Во владимирскую ИК-6 Навального этапировали 14 июня.

С 12 августа Навального* систематически отправляют в ШИЗО. Сроки заключения росли с каждым разом — сперва его поместили в штрафной изолятор на трое суток, второй раз — на пять, в третий — на семь, в четвертый — на 15, в пятый — на 12, в шестой — на 14.



На прошлой неделе Навальный* рассказал, что против него возбудили новое уголовное дело. Его обвиняют в пропаганде терроризма и экстремизма, призывам к участию в запрещенной в РФ деятельности, в ее финансировании, а также в публичной «реабилитации нацизма».

*Алексей Навальный внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к «экстремистской деятельности или терроризму». Он также включен в реестр «иностранных агентов».

**Леонида Волкова Минюст РФ считает «иностранным агентом».