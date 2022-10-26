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#Новости

«Можем объяснить» подтвердил гибель 42 мобилизованных в Украине

26.10.2022

В статистику вошли случаи, о которых сообщали местные власти, родственники погибших и СМИ

«Можем объяснить» подсчитал число мобилизованных, чью смерть на территории Украины подтвердили либо местные власти, либо их родственники и СМИ. В статистику вошли имена 42 человек.

По меньшей мере 20 мобилизованных, погибших в Украине, были уроженцами Урала. Лидером по числу подтвержденных смертей оказалась Свердловская область — как минимум 13 погибших были родом оттуда. Накануне в регион доставили тела пятерых солдат, им было от 36 до 45 лет. 

Также высокими показателями отличились Челябинская область и Краснодарский край — там зафиксировано по 7 жертв среди мобилизованных. Еще по двое погибших оказались родом из Москвы и Санкт-Петербурга. 


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