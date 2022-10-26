«Можем объяснить» подтвердил гибель 42 мобилизованных в Украине

«Можем объяснить» подсчитал число мобилизованных, чью смерть на территории Украины подтвердили либо местные власти, либо их родственники и СМИ. В статистику вошли имена 42 человек.

По меньшей мере 20 мобилизованных, погибших в Украине, были уроженцами Урала. Лидером по числу подтвержденных смертей оказалась Свердловская область — как минимум 13 погибших были родом оттуда. Накануне в регион доставили тела пятерых солдат, им было от 36 до 45 лет.

Также высокими показателями отличились Челябинская область и Краснодарский край — там зафиксировано по 7 жертв среди мобилизованных. Еще по двое погибших оказались родом из Москвы и Санкт-Петербурга.



