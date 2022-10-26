США внесли в санкционный список 7 физических и 11 юридических лиц из России

Минюст США внес в санкционный список имена еще семи россиян и 11 организаций из РФ. Соответствующий перечень опубликован на официальном сайте американского ведомства.

В частности, под ограничения Вашингтона попал российский бизнесмен Игорь Чайка. Причиной внесения сына бывшего Генпрокурора РФ (также известного как ЙФЯУ9) стали якобы имеющиеся у него планы «подорвать позиции президента Молдовы Майи Санду и вернуть Молдову в сферу влияния России».

Вместе с ним в санкционный список попали его «соратники» — Иван Заворотный, Юрий Гудилин, Ольга Грак и Леонид Гонин. США считают их причастными к вмешательству в президентские выборы в Молдове. Санкции также распространились на заслуженную артистку России Жасмин (Сара Шор) и ее мужа, молдавского бизнесмена Илана Шора. Также в списках оказался Алексей Трошин.

Под ограничения также попали следующие юридические лица: Национальная инжиниринговая корпорация, «БМ Проект-Экология», «Аква Солид», «Экогрупп», «Инновации света», «Инжиниринг.РФ», «Межмуниципальное АТП»,«Регион-Комфорт» и др.